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Міноборони узгодило місце для центру обслуговування безпілотників Bayraktar

Кабінет міністрів прогнозує запуск і перший випуск продукції заводу в 2025 році.

Міноборони узгодило місце для центру обслуговування безпілотників Bayraktar
Фото: twitter.com/BaykarTech

Україна разом вз партнерами визначилася, де буде розташовуватися Центру обслуговування безпілотників Bayraktar.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони в Telegram.

"Нещодавно ми провели низку нарад з інвесторами та всіма зацікавленими сторонами, в ході яких узгоджено місце розташування Центру та розроблено проєкт Дорожньої карти щодо передачі в користування земельної ділянки й врегулювання питань щодо подальшого спільного використання аеродрому, -  зазначив начальник Головного управління земель оборони та фондів МО полковник Борис Закутній.

Він також повідомив, що у 2022 році Міноборони у взаємодії з Держгеокадастром, Офісом протидії рейдерству Міністерства юстиції та органами військової прокуратури усунуто перешкоди в користуванні землями оборони загальною площею понад 6 тис. га.

Серед повернутих ділянок - земельна ділянка діючого авіаційного полігону, яка призначена для забезпечення тактичної підготовки екіпажів авіації ЗСУ.

"Повернута територія є фундаментальною основою для підготовки наших льотчиків, які захищають повітряний простір України", - наголосив Закутній.

Кабінет міністрів прогнозує запуск і перший випуск продукції заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів Bayraktar в Україні у 2025 році. Планова сума інвестицій в будівництво заводу та центру для обслуговування ремонту і модернізації БпЛА складе $95,5 млн протягом 10 років.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що цього року Міноборони планує спрямувати близько 20 млрд грн на виробництво БПЛА в Україні.

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