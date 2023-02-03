Міноборони узгодило місце для центру обслуговування безпілотників Bayraktar

Кабінет міністрів прогнозує запуск і перший випуск продукції заводу в 2025 році.

Україна разом вз партнерами визначилася, де буде розташовуватися Центру обслуговування безпілотників Bayraktar.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони в Telegram.

"Нещодавно ми провели низку нарад з інвесторами та всіма зацікавленими сторонами, в ході яких узгоджено місце розташування Центру та розроблено проєкт Дорожньої карти щодо передачі в користування земельної ділянки й врегулювання питань щодо подальшого спільного використання аеродрому, - зазначив начальник Головного управління земель оборони та фондів МО полковник Борис Закутній.

Він також повідомив, що у 2022 році Міноборони у взаємодії з Держгеокадастром, Офісом протидії рейдерству Міністерства юстиції та органами військової прокуратури усунуто перешкоди в користуванні землями оборони загальною площею понад 6 тис. га.

Серед повернутих ділянок - земельна ділянка діючого авіаційного полігону, яка призначена для забезпечення тактичної підготовки екіпажів авіації ЗСУ.

"Повернута територія є фундаментальною основою для підготовки наших льотчиків, які захищають повітряний простір України", - наголосив Закутній.

Кабінет міністрів прогнозує запуск і перший випуск продукції заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів Bayraktar в Україні у 2025 році. Планова сума інвестицій в будівництво заводу та центру для обслуговування ремонту і модернізації БпЛА складе $95,5 млн протягом 10 років.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що цього року Міноборони планує спрямувати близько 20 млрд грн на виробництво БПЛА в Україні.