​На Харківщині буде створено вісім бригад "Гвардії наступу", - голова ОВА

Наразі 29 населених пунктів області все ще перебувають під окупацією росіян.

У Харківській області буде створено вісім штурмових бригад "Гвардії наступу", вони складатимуться з добровольців Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Війна триває. 29 населених пунктів Харківщини все ще перебувають під окупацією. Ворог майже щодня обстрілює наші міста та села. Потерпає передусім цивільне населення. Тому ми постійно підвищуємо нашу обороноздатність, зміцнюємо оборонні споруди. Ми готові до будь-якого розвитку подій, але для відвоювання захоплених територій Силам оборони потрібне підсилення, - написав Синєгубов.

Сьогодні на спільному брифінгу з очільником ГУ Нацполіції в Харківській області Володимиром Тимошком, заступником начальника Східного теруправління Нацгвардії Сергієм Ховайло та в.о. начальника 4-го прикордонного загону Олександром Михайлюком Синєгубов оголосив про старт національної кампанії "Гвардії наступу".

Він розповів, що буде створено вісім нових бригад на базі Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

"Бригади будуть формуватися виключно з добровольців, які пройдуть відповідний вишкіл та отримають сучасне озброєння. Добровольці вже зараз можуть записатися до нових бригад в п'яти ЦНАПах Харківської області", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про формування штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України. Він розповів, що основу цих підрозділів становитимуть поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, які вступатимуть туди на добровільній основі.

Клименко також розповів, що для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги для військовослужбовців та поліцейських. Навчання бійців бригад триватиме декілька місяців: спочатку індивідуальне, потім у складі підрозділу, і коли підрозділ буде готовий, він перейде до виконання бойових завдань.