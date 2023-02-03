Сьогодні, 3 лютого, в Києві можливі гучні звуки вибухів у зв’язку з підривом льодового затору на річці Десна.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

“На річці Десна підриватимуть льодовий затор. Тому, сьогодні, 3 лютого, на лівому березі та в Оболонському районі столиці можуть бути гучні звуки вибухів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрив криги здійснюватимуть сапери. Такі вимушені заходи необхідні аби знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.