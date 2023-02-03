Офіс генпрокурора оголосив про підозру керівнику ПВК “Вагнера” Пригожину

Офіс генпрокурора повідомив про підозру керівнику приватної військової компанії “Вагнер” Євгену Пригожину.

“За даними слідства, він (Євген Пригожин – ред.) був наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглих йому осіб задля подальшого використання їх у бойових діях на території України. Все це відбувалось за повної підтримки чинного російського режиму”, – повідомив у Facebook генеральний прокурор Андрій Костін.

Генпрокурор наголосив, що керівник ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Пригожин відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу Кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч увʼязнених.

“Раніше засуджений за розбій, сьогодні він – герой Росії. Злочинна “еліта” терористичного режиму”, – зауважив Костін.

Він додав, що відповідальності не уникнуть також і пересічні “вагнерівці”. Навіть ті, хто втік за кордон. Прокурори вже провели допити двох таких бійців, які перебувають в ЄС.Також триває перевірка щодо причетності до воєнних злочинів ще одного учасника ПВК, який перебуває у Норвегії. Відповідний запит на проведення слідчих дій незабаром буде відправлений.

“Переконаний, разом із міжнародними партнерами ми забезпечимо всеосяжну відповідальність як для кожного злочинця, хто зі зброєю в руках прийшов на нашу землю, так і для їхніх покровителів, які роблять бізнес на крові”, – сказав Костін.

Нагадаємо, розвідка Міноборони Британії повідомила, що останнім часом масштаби вербування увʼязнених до ПВК "Вагнера", ймовірно, скоротилися з піку влітку та осені минулого року.