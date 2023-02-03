Німеччина хоче викупити у Катару 15 установок Gepard і боєприпаси до них для передачі Україні, – ЗМІ

Установки Gepard виявилися особливо успішними у боротьбі з повітряними нальотами, але в Україні залишилося до них лише близько 30 тисяч снарядів.

Німецький уряд хоче викупити у Катару 15 зенітних установок Gepard і боєприпаси до них для подальшої передачі Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Джерела німецького видання зазначають, що установки Gepard виявилися особливо успішними у боротьбі з повітряними нальотами, але в Україні залишилося лише близько 30 тисяч снарядів до них, і тому Gepard майже не використовується в наземних боях, а в основному для боротьби з безпілотниками. Зазвичай з нього стріляють лише в економному режимі.

Відразу після закінчення фіналу Чемпіонату світу з футболу німецькі чиновники з'явилися в МЗС Катару з проханням обговорити продаж 15 установок Gepard і боєприпасів до них, які були доставлені в країну Перської затоки для захисту стадіонів.

З того часу робилися спроби вести справи з Катаром, насамперед щоб отримати більше боєприпасів. Новий міністр оборони Борис Пісторіус підтримує викуп 15 установок Gepard та боєприпасів до них.

Він зазначив, що Gepard дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні, і хотів би отримати більше від партнерів для допомоги українцям.

Нагадаємо, українські військові у Німеччині почали опановувати систему ППО Patriot. Навчатися вони будуть упродовж 10 тижнів.

На початку січня Берлін ухвалив рішення передати Україні комплекс Patriot, а також БМП Marder. Це було зроблено після узгодження з американськими союзниками. Повідомлялося, що навчатися українські військові будуть упродовж 10 тижнів. Зазвичай на це йде мінімум 10 місяців.

Найближчим часом також очікується прибуття українських бійців для навчання управлінню танками Leopard.