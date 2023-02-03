Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Нацгвардійці оприлюднили відео ліквідації вагнерівців під Бахмутом
Нацгвардійці оприлюднили відео ліквідації вагнерівців під Бахмутом
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Іспит складено: Чехія покидає пропутінську вісь у Східній Європі. Словаччині підготуватися
Іспит складено: Чехія покидає пропутінську вісь у Східній Європі. Словаччині підготуватися
Арахамія ​розповів про обшуки і звільнення за останню добу
Арахамія ​розповів про обшуки і звільнення за останню добу
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілу Барвінкового загинули двоє чоловіків. Снаряд влучив у їхній будинок

Ще одна людина зазнала поранень. 

Близько 4:30 ранку російські військові обстріляли Барвінкове Харківської області. Унаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули двоє братів 49 та 42 років. 

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Їхній батько 70 років отримав поранення та був госпіталізований. Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив у Телеграм. 

Протягом минулої доби ворог продовжував масовані обстріли мирного населення Вовчанська, Куп'янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів. 

Обстріл Харківської
Фото: Олег Синєгубов у Telegram
Обстріл Харківської

"Вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Багато будинків пошкоджено та зруйновано. Сталися пожежі", – зазначив Синєгубов.

Під час обстрілу Вовчанська була поранена літня жінка. Потерпіла, згідно з заявою очльника ОВА, отримала необхідну медичну допомогу на місці. Голова ОВА зауважив, що на лінії зіткнення наші військові продовжують надійно тримати позиції та чинити спротив російським окупантам.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних, двох з них – по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області, а також 5 авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об’єктах Херсонської та Миколаївської областей. Від ворожих ударів загинули та отримали поранення мирні громадяни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також