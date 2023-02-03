Унаслідок обстрілу Барвінкового загинули двоє чоловіків. Снаряд влучив у їхній будинок

Ще одна людина зазнала поранень.

Близько 4:30 ранку російські військові обстріляли Барвінкове Харківської області. Унаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули двоє братів 49 та 42 років.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Їхній батько 70 років отримав поранення та був госпіталізований. Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив у Телеграм.

Протягом минулої доби ворог продовжував масовані обстріли мирного населення Вовчанська, Куп'янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram Обстріл Харківської

"Вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Багато будинків пошкоджено та зруйновано. Сталися пожежі", – зазначив Синєгубов.

Під час обстрілу Вовчанська була поранена літня жінка. Потерпіла, згідно з заявою очльника ОВА, отримала необхідну медичну допомогу на місці. Голова ОВА зауважив, що на лінії зіткнення наші військові продовжують надійно тримати позиції та чинити спротив російським окупантам.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних, двох з них – по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області, а також 5 авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об’єктах Херсонської та Миколаївської областей. Від ворожих ударів загинули та отримали поранення мирні громадяни.