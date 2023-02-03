Наступні пів року будуть критичними у війні в Україні, – директор ЦРУ

Розвідувальні дані свідчать про незацікавленість Москви в мирних перемовинах, попри те, що періодично вона запевняє в зворотному.

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що наступні шість місяців будуть критичними у війні в Україні. Президент РФ зробив ставку на те, що можливе зниження інтересу Заходу та "політична втома" можуть дати шанс окупантам отримати успіхи на полі бою, наводить слова очільника Центрального розвідуправління США CBS News.

Бернс додав, що розвідувальні дані свідчать про незацікавленість Москви в мирних перемовинах, попри те, що періодично вона запевняє в зворотному.

"Ми не вважаємо, що Путін серйозно готовий до переговорів, попри те, що ви інколи про це чуєте", – сказав директор ЦРУ.

Бернс минулого року здійснював візиту і в Україну, і в РФ. Він зустрічався з представниками влади обох країн. Білий дім і Центральне розвідувальне управління заперечили інформацію про те, що Бернс нібито запропонував президенту РФ Володимиру Путіну п’яту частину території України для припинення війни “у межах мирного плану від імені президента США Джо Байдена”.