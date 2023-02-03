У ЦРУ спростували інформацію, що “Байден пропонував Путіну п’яту частину України для припинення війни”

Директор ЦРУ Бернс нібито їздив у січні до Москви з цією пропозицію, повідомила швейцарсько-німецька газета Neue Zürcher Zeitung.

Білий дім і Центральне розвідувальне управління спростували інформацію про те, що директор ЦРУ Вільям Бернс запропонував президенту Росії Володимиру Путіну п’яту частину території України для припинення війни “у межах мирного плану від імені президента США Джо Байдена”.

Про це пише Newsweek.

Як зазначає видання, у звіті швейцарсько-німецької газети Neue Zürcher Zeitung (NZZ) йшлося про те, що Бернс здійснив таємну поїздку до Москви в січні та що була мирна пропозиція, висунута директором від імені Білого дому. Ці дані були “повністю неправдиві”, зазначили у ЦРУ.

Бернс нібито запропонував “мирний план” у середині січня, повідомила NZZ з посиланням на високопоставлених німецьких політиків.

За даними газети, пропозиція передбачала “близько 20 відсотків території України – це приблизно розмір східного Донбасу України”.

Повідомляється, що Київ відхилив пропозицію, “оскільки вони не бажають розділяти свою територію”, тоді як російські офіційні особи заявили, що “все одно виграють війну в довгостроковій перспективі”.

Шон Даветт, заступник речника Ради національної безпеки Білого дому, сказав Newsweek, що звіт NZZ є “неточним” і що ЦРУ скаже те саме.

За даними видання, німецькі політики заявили, що Байден хоче уникнути тривалої війни в Україні, і тому запропонував цю територію як частину мирного плану. І нібито лише після того, коли Україна і Росія відхилили пропозицію, адміністрація Байдена вирішила надати Києву танки Abrams.

Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс таємно зустрівся минулого тижня у Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Він розповів Києву про можливі воєнні плани Росії навесні.