Евакуйовано 80 тисяч мешканців прифронтових і нещодавно звільнених територій, – Мінреінгтеграції

До безпечніших регіонів вже перемістилися більш ніж 80 тисяч мешканців прифронтових і нещодавно звільнених територій.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Зокрема, з серпня триває обов’язкова евакуація з Донеччини.

У безпечніші області України вже виїхали понад 40 тисяч громадян. Серед них – більш як 5 тисяч дітей і понад 2 тисячі маломобільних.

Також продовжується евакуація з деокупованих територій. За останні кілька місяців з Херсонщини виїхали майже 17 тисяч людей, з Харківщини – більш ніж 23 тисячі.

“Повідомити про бажання евакуюватися можна, зателефонувавши на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції 1548. Також можна надіслати повідомлення через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33”, – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, наразі у Бахмуті залишається 5990 людей, зокрема близько 200 дітей.