Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Росія планує великий наступ до річниці війни, – Резніков
Росія планує великий наступ до річниці війни, – Резніков
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Нацгвардійці оприлюднили відео ліквідації вагнерівців під Бахмутом
Нацгвардійці оприлюднили відео ліквідації вагнерівців під Бахмутом
Арахамія ​розповів про обшуки і звільнення за останню добу
Арахамія ​розповів про обшуки і звільнення за останню добу
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Через аварію Миколаїв залишився без води до 5 лютого

Безкоштовно воду можна буде набрати у більше ніж 30 локаціях. 

Через аварію Миколаїв залишився без води до 5 лютого
Фото: Пресслужба Миколаївводоканала

Через аварію на насосних станціях водопроводу Миколаїв залишився без води. Комунальники планують орієнтовно завершити ремонтні роботи до 5 лютого.

Про це повідомила пресслужба Миколаївводоканала.

У зв’язку з тимчасовою відсутністю централізованого водопостачання безкоштовно набрати очищену воду на базі ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” можна за наступними адресами:

  • вул. Казарського, 2-к
  • вул. Китобоїв, 7-а
  • вул. Ген.Карпенко, 20-а
  • вул. Бiла, 71
  • вул. Курортна, 11-а
  • вул. Миколаївська, 5-а
  • вул. Колодязна, 3-б
  • пр. Героїв України, 21-а
  • вул. Передова, 69-к
  • вул. Малко-Тирнiвська,1-а
  • вул. Херсонське шосе, 40-к
  • вул. 2 Екiпажна, 4-i
  • вул. Безіменна, 91-в
  • пров. Транспортний, 6/2
  • вул. Листопадова,1-к
  • вул. Дачна, 7-б
  • вул. Ген.Карпенка, 51-а
  • пров. Полярний, 2-к
  • вул. Корабелів, 2-а
  • вул. Глинки, 8-к
  • вул. Янтарна, 67-в
  • вул. Рибна, 1-і
  • пр. Героїв України, 91-к
  • вул. 6 Слобідська, 45
  • вул. Колодязна, 10-в
  • вул. Колодязна, 15-в
  • вул. Потьомкінська,131-в
  • вул. Чкалова, 215-д
  • пр. Центральний, 267-б
  • вул. Космонавтів, 144-к
  • вул. Крилова, 50
  • пр.Центральний,171-д
  • пр. Богоявленський, 22-в
  • вул. Космонавтів, 140-ц

Нагадаємо, данські компанії виділили для налагодження водопостачання та опалення у Миколаєві 11 тонн обладнання. А на початку грудня 2022 року данський уряд надав Миколаєву 50 очисних систем зворотного осмосу через партнерську організацію - Данську раду з питань біженців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також