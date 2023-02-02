Через аварію Миколаїв залишився без води до 5 лютого

Через аварію на насосних станціях водопроводу Миколаїв залишився без води. Комунальники планують орієнтовно завершити ремонтні роботи до 5 лютого.
Про це повідомила пресслужба Миколаївводоканала.
У зв’язку з тимчасовою відсутністю централізованого водопостачання безкоштовно набрати очищену воду на базі ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” можна за наступними адресами:
- вул. Казарського, 2-к
- вул. Китобоїв, 7-а
- вул. Ген.Карпенко, 20-а
- вул. Бiла, 71
- вул. Курортна, 11-а
- вул. Миколаївська, 5-а
- вул. Колодязна, 3-б
- пр. Героїв України, 21-а
- вул. Передова, 69-к
- вул. Малко-Тирнiвська,1-а
- вул. Херсонське шосе, 40-к
- вул. 2 Екiпажна, 4-i
- вул. Безіменна, 91-в
- пров. Транспортний, 6/2
- вул. Листопадова,1-к
- вул. Дачна, 7-б
- вул. Ген.Карпенка, 51-а
- пров. Полярний, 2-к
- вул. Корабелів, 2-а
- вул. Глинки, 8-к
- вул. Янтарна, 67-в
- вул. Рибна, 1-і
- пр. Героїв України, 91-к
- вул. 6 Слобідська, 45
- вул. Колодязна, 10-в
- вул. Колодязна, 15-в
- вул. Потьомкінська,131-в
- вул. Чкалова, 215-д
- пр. Центральний, 267-б
- вул. Космонавтів, 144-к
- вул. Крилова, 50
- пр.Центральний,171-д
- пр. Богоявленський, 22-в
- вул. Космонавтів, 140-ц
Нагадаємо, данські компанії виділили для налагодження водопостачання та опалення у Миколаєві 11 тонн обладнання. А на початку грудня 2022 року данський уряд надав Миколаєву 50 очисних систем зворотного осмосу через партнерську організацію - Данську раду з питань біженців.