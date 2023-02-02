Через аварію Миколаїв залишився без води до 5 лютого

Безкоштовно воду можна буде набрати у більше ніж 30 локаціях.

Через аварію на насосних станціях водопроводу Миколаїв залишився без води. Комунальники планують орієнтовно завершити ремонтні роботи до 5 лютого.

Про це повідомила пресслужба Миколаївводоканала.

У зв’язку з тимчасовою відсутністю централізованого водопостачання безкоштовно набрати очищену воду на базі ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” можна за наступними адресами:

вул. Казарського, 2-к

вул. Китобоїв, 7-а

вул. Ген.Карпенко, 20-а

вул. Бiла, 71

вул. Курортна, 11-а

вул. Миколаївська, 5-а

вул. Колодязна, 3-б

пр. Героїв України, 21-а

вул. Передова, 69-к

вул. Малко-Тирнiвська,1-а

вул. Херсонське шосе, 40-к

вул. 2 Екiпажна, 4-i

вул. Безіменна, 91-в

пров. Транспортний, 6/2

вул. Листопадова,1-к

вул. Дачна, 7-б

вул. Ген.Карпенка, 51-а

пров. Полярний, 2-к

вул. Корабелів, 2-а

вул. Глинки, 8-к

вул. Янтарна, 67-в

вул. Рибна, 1-і

пр. Героїв України, 91-к

вул. 6 Слобідська, 45

вул. Колодязна, 10-в

вул. Колодязна, 15-в

вул. Потьомкінська,131-в

вул. Чкалова, 215-д

пр. Центральний, 267-б

вул. Космонавтів, 144-к

вул. Крилова, 50

пр.Центральний,171-д

пр. Богоявленський, 22-в

вул. Космонавтів, 140-ц

Нагадаємо, данські компанії виділили для налагодження водопостачання та опалення у Миколаєві 11 тонн обладнання. А на початку грудня 2022 року данський уряд надав Миколаєву 50 очисних систем зворотного осмосу через партнерську організацію - Данську раду з питань біженців.