У Миколаєві почнуть вмикати вуличне освітлення

Влада міста попередила, що вмикатимуть лише ті мережі, де встановлені LED-лампи.

Із 30 січня у Миколаєві почнуть частково вмикати вуличне освітлення.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, освітлення працюватиме з 17:00 до 23:00 у нічному режимі.

"Важливе уточнення: вмикаємо лише ті мережі, де встановлені LED-лампи. Тим часом наші комунальники будуть поступово оновлювати вуличне освітлення і встановлювати саме енергозберігаючі лампи, щоб можна було розширити перелік вулиць, де увечері горітиме світло", - додав міський голова.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі мали збільшити відсоток вуличного освітлення з 25% до 50%.

30 січня в Укренерго заявили, що споживання електроенергії збільшилося порівняно з вихідними, що характерно для початку робочого тижня, відповідно, дефіцит в енергосистемі значний.