На Луганщині росіяни хочуть покарати колаборантів через провал мобілізації, - ЦНС

Саме на колаборантів Кремль покладає відповідальність за невдачі.

На тимчасово окупованих територіях Луганщини окупанти поставили місцевим ватажкам ультиматум через провал мобілізації та погане логістичне забезпечення російської армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти поставили гауляйтерам тимчасово окупованих територій Луганщини ультиматум: або РФ вийде до 1 квітня до адміністративних кордонів області, або будуть "кадрові рішення". Причиною невдоволення є провал мобілізації та логістичного забезпечення армії ворога на цьому напрямку. Саме на колаборантів Кремль покладає відповідальність за невдачі", - йдеться у повідомленні.

Щоб задовольнити окупантів та зберегти свої місця колаборанти почали нову хвилю мобілізації в регіоні. ЦНС закликає внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових зон, хто має родичів на ТОТ, поділитися наявною інформацією про "мобілізацію" до окупаційних військ.

Нагадаємо, що російські загарбники вивозять людей із прифронтової зони на Луганщині вглиб захопленої території.