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Унаслідок обстрілу Курахового пошкоджені будинки, одна людина поранена

Місто майже щодня потерпає від російських обстрілів.

Унаслідок обстрілу Курахового пошкоджені будинки, одна людина поранена
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Вдень 30 січня російські окупанти обстріляли Курахове Донецької області. Пошкоджені багатоповерхівки і приватні будинки.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Сьогодні вдень росіяни поцілили у житловий квартал – пошкоджено п’ятиповерхівку, двоповерхівку та 3 приватні будинки. Одна людина поранена”, – поінформував голова ОВА.

Він наголосив, що Курахове майже щодня потерпає від ворожих обстрілів – росіяни цілеспрямовано нищать місто і вбивають цивільних.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

 

Нагадаємо, противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється. 

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