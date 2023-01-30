Місто майже щодня потерпає від російських обстрілів.

Вдень 30 січня російські окупанти обстріляли Курахове Донецької області. Пошкоджені багатоповерхівки і приватні будинки.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Сьогодні вдень росіяни поцілили у житловий квартал – пошкоджено п’ятиповерхівку, двоповерхівку та 3 приватні будинки. Одна людина поранена”, – поінформував голова ОВА.

Він наголосив, що Курахове майже щодня потерпає від ворожих обстрілів – росіяни цілеспрямовано нищать місто і вбивають цивільних.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється.