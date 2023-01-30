Заборона російської у НаУКМА відповідає законодавству, - Кремінь

Заборона використання російської мови на території Національного університету "Києво-Могилянська академія" відповідає законодавству.

Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, інформує пресслужба мовного омбудсмена.

"Я підтримую це рішення і вважаю, що в кожному університеті мають бути створені найкращі можливості для виховання справді патріотичних, вольових, освічених громадян України. Водночас стаття 21 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" говорить про те, що мова освітнього процесу - державна", - сказав Кремінь.

За його словами, статистика 2022 року демонструє зростання інтересу до опанування української мови. Українською філологією цікавляться й у світі.

Зазначається, що уповноважений, звертаючись до Міністерства освіти і науки, Спілки ректорів закладів вищої освіти, просить вжити додаткових заходів щодо неухильності дотримання закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" з метою недопущення порушень, які є в окремих вишах.

Нагадаємо, що на сесії Академічної конференції Національного університету "Києво-Могилянська академія" було прийнято рішення про заборону вживання російської мови.