На Одещині найскладніша ситуація з відсутністю електроенергії, – Братчук

Енергетики цілодобово продовжують відновлювальні роботи в Одеській області. Однак стабілізаційні відключення не повернуть протягом найближчих днів.

Про це на брифінгу повідомив голова Громадської ради при Одеській ОДА, речник голови обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає кореспондент LB.ua.

“На жаль, 26 січня були влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Наразі ситуація в Одеській області, як відзначають енергетики, є найскладнішою з усіх областей держави. Бо відбулися масштабні руйнування”, – заявив Братчук.

За його словами, були зруйновані енергетичні об’єкти, що живлять Одесу та весь Одеський район. Саме тому на сьогодні продовжують діяти обмеження щодо постачання електроенергії для міста та територіальних громад області.

“Якщо ми говоримо про формати відключень, то продовжують діяти екстрені відключення. Ми ще не говоримо, на жаль, про повернення до так званих стабілізаційних графіків. Електроенергія заходить у помешкання одеситів лише на кілька годин. Є доволі значні перерви, але це ті реалії, про які ми можемо говорити”, – підкреслив він.

Продовжують працювати аварійні бригади. Водночас є водопостачання та працюють великі котельні. Однак є перебої з роботою невеликих котелень, тому виникають деякі проблеми з опаленням.

“Енергетики обіцяють, що за деякий вас вони будуть намагатися повернутися до стабілізаційних графіків. Мова йде не про години, а про декілька днів. Це як мінімум. Зараз прогнозувати, що це відбудеться завтра чи за два-три дні, неможливо. Ми говорити про це не можемо та не будемо. Ситуація складна. Але не на межі критичної. Бо ми знаємо, що робити. Та ці роботи продовжуються цілодобово”.

Нагадаємо, через обстріл 26 січня на Одещині все ще складна ситуація зі світлом, роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня.