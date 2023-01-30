У Києві поступово відновлюється рух електротранспорту, – Кличко

Завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників поступово відновлюється рух електротранспорту столиці.
Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, у середині січня в місті відновили роботу два маршрути Борщагівської лінії швидкісного трамвая № 1 та № 3. Тепер запускаються ще два трамвайних маршрути – на житловому масиві Троєщина.
Завтра, 31 січня, відновлять рух трамваї:
- № 5 “вул. Сержа Лифаря – станція Троєщина-2”;
- № 28 “вул. Милославська – станція метро “Лісова”.
Тимчасові автобусні маршрути №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, які заміняли трамваї, припинять курсувати.
Нагадаємо, 13 січня у Києві відновили рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю.