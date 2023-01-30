У Києві поступово відновлюється рух електротранспорту, – Кличко

Завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників поступово відновлюється рух електротранспорту столиці.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у середині січня в місті відновили роботу два маршрути Борщагівської лінії швидкісного трамвая № 1 та № 3. Тепер запускаються ще два трамвайних маршрути – на житловому масиві Троєщина.

Завтра, 31 січня, відновлять рух трамваї:

№ 5 “вул. Сержа Лифаря – станція Троєщина-2”;

№ 28 “вул. Милославська – станція метро “Лісова”.

Тимчасові автобусні маршрути №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, які заміняли трамваї, припинять курсувати.

Нагадаємо, 13 січня у Києві відновили рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю.