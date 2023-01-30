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“Контрнаступ” окупантів на Запоріжжі провалився, – мер Мелітополя

Про так званий “контрнаступ” говорили російські пропагандисти.

“Контрнаступ” окупантів на Запоріжжі провалився, – мер Мелітополя
Фото: Facebook Івана Федорова

Пропагандисти розповсюджують фейки про захоплення нових населених пунктів. Насправді лікарні на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами.

Про це на брифінгу повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає кореспондент LB.ua.

“Чергова пропаганда рашистів провалилася… Вони досить активно розповідали про те, як вони роблять ефективний контрнаступ на Запорізькому напрямку. І про те, що вони начебто захопили декілька населених пунктів. Це є неправдою. Наші Збройні сили чітко розуміють: звідки буде небезпека для рашистів та у наших сил точно інші плани. А саме – звільнення усіх міст та селищ”, – заявив він.

 

Федоров підкреслив, що наразі “результатом так званого контрнаступу росіян, про який вони активно говорили, є сотні рашистів у лікарнях тимчасово окупованої частини Запорізької області. З іншого боку – інші пропали безвісти або поїдуть у чорних пакетах до РФ”.

За його інформацією, “майже усі лікарні на тимчасово окупованій території – переповнені. Здебільшого – там поранені рашисти”.

Водночас з Краснодарського краю та Ростовської області перекинуті 800 нових поліцейських-гауляйтерів на тимчасово окуповану територію.

“Їх не розвезли по містах та селах. Вони усі живуть на Мелітопольщині… Вони бояться спротиву, що в селах їх просто повбивають. Бо мешканці навіть після майже року окупації відкрито говорять, що вони не раді рашистам”.

Нагадаємо, понад 450 поранених росіян лікують у міській лікарні окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області. 

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