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Окупанти завезли з Росії до Запорізької області 800 поліцейських - Федоров

Поліцейських привезли з півдня РФ - з Ростовської області та Краснодарського краю.

Окупанти завезли з Росії до Запорізької області 800 поліцейських - Федоров
Фото: Скріншот з відео на сторінці Івана Федорова

Російські окупанти відзвітували у своїх пропагандистських ЗМІ, що завезли до Запорізької області 800 поліцейських. Їх привезли з Ростовської області та Краснодарського краю.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Рашисти впроваджують на тимчасово окупованих територіях України модель поліцейської держави”, - наголосив Федоров.

Він зазначив, що окупанти відчувають кадровий голод і страх, оскільки місцеві поліцейські-колаборанти або звільняються, або намагаються виїхати до Криму. 

Федоров повідомив, що поліцейських з РФ збираються возити на роботу в Токмак, Пологи і Василівку, а на ніч забирати у більш безпечне місце, оскільки бояться партизан

Нагадаємо, російські окупанти посилюють режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Вони оголосили в Мелітополі, що з 1 березня буде заборонено перетинати блокпости навколо міста без спеціальних перепусток.

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