Окупанти завезли з Росії до Запорізької області 800 поліцейських - Федоров

Поліцейських привезли з півдня РФ - з Ростовської області та Краснодарського краю.

Російські окупанти відзвітували у своїх пропагандистських ЗМІ, що завезли до Запорізької області 800 поліцейських. Їх привезли з Ростовської області та Краснодарського краю.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Рашисти впроваджують на тимчасово окупованих територіях України модель поліцейської держави”, - наголосив Федоров.

Він зазначив, що окупанти відчувають кадровий голод і страх, оскільки місцеві поліцейські-колаборанти або звільняються, або намагаються виїхати до Криму.

Федоров повідомив, що поліцейських з РФ збираються возити на роботу в Токмак, Пологи і Василівку, а на ніч забирати у більш безпечне місце, оскільки бояться партизан

Нагадаємо, російські окупанти посилюють режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Вони оголосили в Мелітополі, що з 1 березня буде заборонено перетинати блокпости навколо міста без спеціальних перепусток.