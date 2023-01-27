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Західні країни підтвердили свою згоду на поставку 321 важкого танка в Україну, - посол України у Франції

Терміни поставок варіюються в кожному конкретному випадку. 

Західні країни підтвердили свою згоду на поставку 321 важкого танка в Україну, - посол України у Франції
Фото: Le Journal de l'Afrique

Посол України у Франції Вадим Омельченко повідомив, що західні партнери пообіцяли надати Україні 321 важкий танк.

Про це повідомляє Європейська правда.

"На сьогоднішній день багато країн офіційно підтвердили свою згоду на поставку 321 важкого танка в Україну", – заявив дипломат.

Він додав, що терміни поставок варіюються в кожному конкретному випадку. 

“Деяким потрібно провести технічне обслуговування, інші вирішують питання логістики, треті чекають на отримання інших моделей, щоб віддати ті, які вони дають", – уточнив посол.

Омельченко підкреслив, що ця допомога Україні необхідна якнайшвидше - якщо чекати до серпня чи вересня, то буде занадто пізно.

Посол зазначив, що навесні цього року Україна готується до можливого наступу Росії на кількох фронтах.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки надають Україні 31 танк Abrams та 8 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин M88, призначених для ремонтних та евакуаційних робіт бронетехніки.

Раніше повідомлялось, що німецький концерн Rheinmetall може за потреби надати Україні 139 бойових танків Leopard. Компанія може поставити 29 танків Leopard 2A4 до квітня-травня і ще 22 танки тієї ж моделі приблизно наприкінці 2023 або на початку 2024 року.

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