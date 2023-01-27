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Німеччина не має наміру постачати Україні бойові літаки

Це чітка позиція Олафа Шольца.

Німеччина не має наміру постачати Україні бойові літаки
Фото: з відкритих джерел

Німеччина не має наміру передавати Україні бойові літаки.

Про це заявила на брифінгу заступниця речника федерального уряду Крістіне Гоффманн, передає "Укрінформ".

"Про бойові літаки не йдеться – це чітка позиція канцлера", - сказала Гоффманн.

Водночас вона не спростовувала інформацію про те, що союзники продовжують переговори про надання нашій державі винищувачів.

Гоффманн зазначила, що "Німеччина та НАТО не є стороною війни, яку Росія розв’язала проти України" і що лише Київ буде визначати момент завершення цієї війни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що серед західних союзників тривають внутрішні дебати щодо постачання Україні реактивних винищувачів. Цю ідею проштовхують українські офіційні особи за підтримки країн Балтії.

Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявив з цього приводу, що Сполучені Штати готові "дуже обережно" обговорювати ідею постачання Україні американських винищувачів F-16 з Києвом та його партнерами.

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