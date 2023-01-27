Російський урядовий вертоліт Мі-8 зазнав аварії в аеропорту Внуково

Російський вертоліт Мі-8, який входить до системи Управління справами президента Росії, зазнав аварії в московському аеропорту Внуково.

При це повідомляють російські ЗМІ.

"Вертоліт СЛЗ "Росія" під час посадки вдарився об землю хвостовою частиною. За попередніми даними, постраждалих немає. Сам вертоліт зараз буксирують на стоянку", – ідеться в повідомленні.

Спеціальний льотний загін "Росія" – підприємство, яке забезпечує перевезення повітряним транспортом посадових осіб РФ та інших важливих осіб російських спецслужб або ВС РФ, підпорядковане Управлінню справами президента Росії. Базується в московському аеропорту Внуково у спеціальному урядовому терміналі "Внуково-2".

Нагадаємо, росіяни збили свій вертоліт Ка-52 "Алігатор" у Запорізькій області.