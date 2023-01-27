Українські військові прибули до Німеччини для навчання на БМП Marder

До Німеччини прибули перші військовослужбовці Збройних сил України для навчання роботі з бойовими машинами піхоти Marder.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Група українських військових приземлилася в Кельні у четвер, 26 січня, їхня підготовка має розпочатися найближчим часом.

Раніше влада Німеччини оголосила про плани передати Києву близько 40 БМП Marder. У пакет допомоги входить і навчання екіпажів, яке займе приблизно вісім тижнів.

У Німеччині українських військових також планують навчити користуватися американськими БМП Bradley, які США передадуть Україні для захисту від російського воєнного вторгнення.

Крім того, незабаром має розпочатися навчання українських екіпажів роботі з німецькими основними бойовими танками Leopard 2.

Нагадаємо, 5 січня Німеччина надала Україні новий пакет військової підтримки. До нього увійшли, серед іншого, пікапи, вантажівки, ракетні системи, машини піхоти та системи виявлення дронів.