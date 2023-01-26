США надішлють Україні танки Abrams без секретної броні, - ЗМІ

Сполучені Штати позбавляють транспортні засоби цієї броні, перш ніж продавати їх іншим країнам.

США надішлють до України танки Abrams M1A2, котрі мають більш складну оптику та елементи керування, ніж версія A1. Цю, більш стару версію, Пентагон має намір зняти з експлуатації в найближчі кілька років.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Версія M1A2 включає складну оптику та засоби керування, які допомагають командирам швидко відслідковувати дружні машини, ідентифікувати позиції противника та обробляти артилерійські запити. Версія A2 має також незалежний тепловізійний пристрій, який дозволяє командиру самостійно сканувати цілі за будь-якої погоди та умов бою.

Втім, 31 танк, запланований для України, не включатиме секретну суміш броні, оскільки федеральна політика забороняє експортувати Abrams із секретними пакетами броні, які містять збіднений уран. Тому США позбавляють транспортні засоби цієї броні, перш ніж продавати їх іншим країнам.

Що ж стосується термінів доставки танків, то баки до них збираються лише на одному заводі General Dynamics, котрий може виробляти 12 танків на місяць. Лінія зараз повна нових замовлень на танки для Тайваню та Польщі, і їх важко відкласти на другий план.

“Вони не прибудуть на поле бою протягом багатьох місяців або, можливо, років, враховуючи промислові обмеження в їх модернізації”, - зазначає видання.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки надають Україні 31 танк Abrams та 8 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин M88, призначених для ремонтних та евакуаційних робіт бронетехніки.

У Пентагоні раніше заявляли, що надавати Україні танки M1 Abrams немає сенсу через складність роботи з ними і високу вартість обслуговування.