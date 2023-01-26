Президент Латвії вважає, що для створення трибуналу над Росією потрібна лише політична воля міжнародної спільноти

Левітс зазначив, що його держава може зробити великий внесок у притягнення Росії до відповідальності.

Президент Латвії Егілс Левітс вважає, що для створення трибуналу над РФ потрібна лише політична воля міжнародної спільноти.

Про це Левітс написав у своєму твітері.

Він зазначив, що Латвія "може зробити великий внесок у притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії".

Нагадаємо, торік у жовтні Верховна Рада проголосувала за постанову про звернення до Організації Об’єднаних Націй, парламентів та урядів її держав-членів, Євросоюзу, Ради Європи стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Спікер Сейму Латвії Едвардс Смілтенс запропонував провести трибунал над посадовцями РФ у Ризі.