Президент Латвії вважає, що для створення трибуналу над Росією потрібна лише політична воля міжнародної спільноти

Президент Латвії Егілс Левітс вважає, що для створення трибуналу над РФ потрібна лише політична воля міжнародної спільноти.
Про це Левітс написав у своєму твітері.
Він зазначив, що Латвія "може зробити великий внесок у притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії".
Нагадаємо, торік у жовтні Верховна Рада проголосувала за постанову про звернення до Організації Об’єднаних Націй, парламентів та урядів її держав-членів, Євросоюзу, Ради Європи стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Спікер Сейму Латвії Едвардс Смілтенс запропонував провести трибунал над посадовцями РФ у Ризі.