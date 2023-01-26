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Франція обіцяє передати Україні ще одну мобільну ДНК-лабораторію

Вона призначена для виявлення та ідентифікації загиблих на звільнених територіях.

Франція обіцяє передати Україні ще одну мобільну ДНК-лабораторію
Фото: Сайт МВС

Франція має намір передати Офісу Генерального прокурора України другу мобільну ДНК-лабораторію.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

“Дуже важливо, щоб воєнні злочини (РФ в Україні. – ред.) були покарані, тому ми допомагаємо українській юстиції розслідувати їх. У квітні Україні буде передана друга ДНК-лабораторія”, - сказала Колонна.

Міністерка додала, що Франція співпрацює з Україною щодо спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії Росії проти України. Також Франція входить до основної групи зі створення спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. 

Колонна наголосила, що паралельно з наявними міжнародними судовими інституціями важливо створити “гібридний” трибунал, котрий буде інтегрований в національну систему правосуддя України з міжнародними елементами.

Нагадаємо, минулого липня Офіс генпрокурора отримав від Франції мобільну лабораторію ДНК.  А в кінці серпня французьку мобільну лабораторію ДНК передали Міністерству юстиції України. 

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