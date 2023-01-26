Росіяни завдали по Україні 37 авіаударів, з них 17 - безпілотниками Shahed-136, - Генштаб

Також рашисти здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Протягом цієї доби російські окупанти завдали 37 авіаційних ударів, 17 із них - з використанням БпЛА типу Shahed-136.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Усі "шахеди" вдалося збити. Також рашисти здійснили 59 пусків ракет, 47 з яких було знищено, та здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Вороги продовжують наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському окупанти вели безуспішні дії з метою покращення тактичного положення. На решті напрямків загарбники обороняються.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 18.00 26 січня така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках - без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Триває спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ РФ і Білорусі. В той же час, обстрілів з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Тимоновичі Чернігівської області; Павлівка і Тимофіївка - Сумської, а також Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Колодязне і Новомлинськ на Харківщині;

- без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Триває спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ РФ і Білорусі. В той же час, обстрілів з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Тимоновичі Чернігівської області; Павлівка і Тимофіївка - Сумської, а також Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Колодязне і Новомлинськ на Харківщині; на Куп’янському противник обстріляв райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова Харківської області; Стельмахівка - Луганської, а також Іванівка на Донеччині;

противник обстріляв райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова Харківської області; Стельмахівка - Луганської, а також Іванівка на Донеччині; на Лиманському під вогонь з танків та артилерії потрапили Макіївка, Невське, Червонопопівка, Діброва та Кузьмине на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області;

під вогонь з танків та артилерії потрапили Макіївка, Невське, Червонопопівка, Діброва та Кузьмине на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області; на Бахмутському вогневого ураження, зокрема, зазнали Спірне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк на Донеччині;

вогневого ураження, зокрема, зазнали Спірне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк на Донеччині; на Авдіївському було обстріляно Авдіївку, Водяне, Георгіївку і Мар’їнку;

було обстріляно Авдіївку, Водяне, Георгіївку і Мар’їнку; на Новопавлівському вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області;

вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області; на Запорізькому від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Степове Запорізької області;

від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Степове Запорізької області; на Херсонському окупанти знову обстріляли з артилерії передмістя та сам Херсон.

За даними командування ЗСУ, авіація Сил оборони протягом доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога. Крім того, протягом доби українські захисники збили три розвідувальних БпЛА окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, район зосередження живої сили противника, район зосередження артилерії та два інших важливих військових об’єкта загарбників.

Нагадаємо, 26 січня, через черговий масований обстріл України росіянами загинули щонайменше 11 людей. Також є постраждалі.

Окупанти обстріляли селище Дворічна на Харківщині, є загиблі.