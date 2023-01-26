Унаслідок сьогоднішнього масованого удару Росії загинули 11 людей, - ДСНС

Це - інформація станом на 15:00.

Сьогодні, 26 січня, через черговий масований обстріл України росіянами загинули щонайменше 11 людей. Також є постраждалі.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, передає РБК-Україна.

"Сьогодні в результаті терористичних атак РФ як дронами, так і ракетами були удари в 11 областях. Постраждали 11 людей і загинули також 11 осіб. Це інформація станом на 15:00", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні українська ППО збила 47 із 55 російських ракет. На території кількох районів Київщини знайдені уламки. Люди не постраждали. Але є влучання в енергетичний об'єкт.

У Києві внаслідок падіння уламків ракети загинула людина, ще дві людини отримали поранення.

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинули три людини, ще семеро дістали поранення.