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Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)

Інформація уточнюється.

Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Віталій Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

Під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Внаслідок влучання у нежитлову забудову Голосіївського району загинула людина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив у Telegram міський голова Віталій Кличко.

“Вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом”, – поінформував мер.

Оновлення 13:51. Київська міська військова адміністрація повідомила, що прямих влучань ракет не було, але було падіння уламків. 

"слідом за БПЛА, другою хвилею ворог здійснив масовану атаку ракетами різних типів: Х-101, Х-555, «Кинджал» та «Калібр». Запуск відбувся з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря. В межах Києва було зафіксовано біля 20 ракет. Усі повітряні цілі знищені", – заявив голова адміністрації Сергій Попко. 

Він додавв, що наразі об'єкти інфраструктури Києва працюють в штатному режимі. Ворог не досягнув своїх цілей. Оновлено 10:39. У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що у Голосіївському районі Києва є постраждалі внаслідок падіння частини ракети. 

Оновлено 10:44. Віталій Кличко поінформував, що в результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі є інформація про одного загиблого і двох поранених. У КМВА уточнили, що загинув чоловік 55 років. Постраждалих госпіталізували медики.

 

Нагадаємо, сили протиповітряної оборони збили понад 15 російських крилатих ракет, випущених в напрямку Києва.

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