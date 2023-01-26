Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Депутатів проросійських партій – до відповідальності. Результати соцопитування
Депутатів проросійських партій – до відповідальності. Результати соцопитування
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Роман Костенко: "Потрібно вивчати всі контракти. Це шалені гроші. І наша репутація перед партнерами має бути бездоганною"
Роман Костенко: "Потрібно вивчати всі контракти. Це шалені гроші. І наша репутація перед партнерами має бути бездоганною"
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні ворог випустив по території України щонайменше 30 ракет, – Повітряні сили

Інформація уточнюється. 

Сьогодні ворог випустив по території України щонайменше 30 ракет, – Повітряні сили
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

В ході сьогоднішньої повітряної атаки з Мурманської області РФ був виліт близько 6 літаків Ту-95МС. Ворог запустив щонайменше 30 ракет, попередньо – Х101.

Про це заявив під час брифінгу у Military Media Center речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Наразі маємо інформацію про те, що з Мурманської області був виліт близько шести літаків Ту-95МС. Щонайменше 30 ракет було запущено в бік України, — зазначив Ігнат.

Попередньо це крилаті ракети Х101. Про інші ракети інформація буде уточнена, сказав він.

 

Нагадаємо, у КМДА повідомляли, що в повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 20 ракет різного типу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також