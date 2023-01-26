Сьогодні ворог випустив по території України щонайменше 30 ракет, – Повітряні сили

В ході сьогоднішньої повітряної атаки з Мурманської області РФ був виліт близько 6 літаків Ту-95МС. Ворог запустив щонайменше 30 ракет, попередньо – Х101.

Про це заявив під час брифінгу у Military Media Center речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Наразі маємо інформацію про те, що з Мурманської області був виліт близько шести літаків Ту-95МС. Щонайменше 30 ракет було запущено в бік України, — зазначив Ігнат.

Попередньо це крилаті ракети Х101. Про інші ракети інформація буде уточнена, сказав він.

Нагадаємо, у КМДА повідомляли, що в повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 20 ракет різного типу.