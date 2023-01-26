Rheinmetall готовий надати Україні велику кількість снарядів до танків Leopard

Німецький концерн вже збільшив виробничі потужності і може забезпечити необхідними боєприпасами танки Leopard 2, які Німеччина та інші країни передадуть Україні.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall може надати велику кількість боєприпасів для сучасних бойових танків Leopard 2, які Німеччина та інші країни відправлять Україні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Rheinmetall до цього готовий і наперед значно збільшив свої потужності з виробництва боєприпасів, особливо великокаліберних", - заявили в концерні, відповідаючи в середу, 25 січня, на запит газети Rheinische Post.

У Rheinmetall також зазначили, що вклали і продовжують вкладати значні кошти у збільшення штату співробітників та створення нових виробничих потужностей, ймовірно, маючи на увазі будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів.

"Ми робимо все, щоб підтримати Україну, а також НАТО та федеральний уряд, у тому числі й необхідними боєприпасами", - наголосили представники оборонного підприємства.

За їхніми словами, збільшення потужностей дозволить концерну забезпечити потреби у боєприпасах як Бундесверу, так і сил оборони інших країн, на озброєнні яких стоять танки Leopard 2.

Зазначаєтсья, що танк Leopard 2 оснащений 120-міліметрововю гладкоствольною гарматою, до його загального боєкомплекту входять 42 постріли, причому в боєукладанні першої черги в вежі знаходиться 15 пострілів. Гармата може вести вогонь осколково-фугасними та бронебійними снарядами, а також легкими протитанковими ракетами типу LAHAT.

Нагадаємо, пропозицію передати американські танки Abrams Україні президенту США Джо Байдену озвучив держсекретар Ентоні Блінкен. Він зробив це, аби розблокувати рішення Німеччини щодо дозволу на надсилання танків Leopard.

Учора канцлер Німеччини Олаф Шольц нарешті оголосив дозвід надати Україні танки Leopard. Він також дозволив іншим країнам реекспортувати їх українцям.