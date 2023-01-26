В ніч на 26 січня російські окупанти влучили в об’єкт енергетики на Запоріжжі.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

“Цієї ночі окупанти нанесли 2 ракетні удари (попередньо ракетами С-300) по Павлівській громаді Запорізького району”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибухами пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, зранку 26 січня по всій території України оголошена повітряна тривога. На Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Вінничині і Одещині працювали системи ППО.