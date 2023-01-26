Бойова ефективність підготовлених в Білорусі російських військових буде обмеженою, - британська розвідка

Бойова ефективність підготовлених в Білорусі російських військових буде обмеженою.

Про це повідомляє британська розвідка.

“Росія, ймовірно, завершила навчання 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії (ГМСД) у Білорусі, яке проводилось з осені 2022 року. Більшість 2-ї ГМСД тепер переведено назад до Росії, перш ніж майже напевно буде знову направлено до операцій в Україні”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 2-га ГМСД входить до складу 1-ї гвардійської танкової армії і зазнала великих втрат на початкових етапах конфлікту. Нині це в основному мобілізований персонал, який обслуговує старе обладнання, взяте зі складу. Його бойова ефективність, ймовірно, буде обмеженою, незважаючи на кілька тижнів навчання.

Також повідомляється, що існує реалістична ймовірність того, що інші російські підрозділи ротуються до Білорусі для подібних тренувань, і що Росія продовжить цю модель для відновлення та підготовки підрозділів для збереження своїх сил в Україні.

Нагадаємо, нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що у разі активної участі в війні проти України, Лукашенко не зможе утримати Білорусь. На думку Данілова, Лукашенко уникає активної участі у війні.