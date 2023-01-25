У разі активної участі в війні проти України, Лукашенко не зможе утримати Білорусь, - Данілов

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розуміє, що у разі участі в активній фазі війни проти України, йому не вдасться утримати країну у поточному стані, тому намагається уникнути цього.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«Те, що стосується Білорусі – непроста ситуація, вона знаходиться під окупацією Росії вже певний період часу. Звичайно російське керівництво примушує Лукашенка взяти участь в активній фазі війни, він як людина, можна по-різному говорити, але має розум. Тому що з 1994 року утримувати посаду, яку він на сьогодні має, чи не має – це вже визначати білоруському народу. Він розуміє, що якщо з його боку не дай Боже, буде прийняте таке рішення, то в такому вигляді, в якому є на сьогодні Білорусь, буде вкрай складно утримати», - сказав Данілов.

Він додав, що якщо Росія наважиться повторно наступати з території Білорусі, українські військові обов’язково захищатимуть країну.

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що зараз на території Білорусі знаходиться 5800 російських військових. Тижнем раніше контингент нараховував близько 11 тисяч військовослужбовців.