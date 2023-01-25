Передача танків із США та Німеччини до України є "переломним моментом у війні", - сенатор Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, щойно повернувшийся з України, вважає анонсування США та Німеччиною танків для України "переломним моментом у війні".

Про це повідомляє CNN.

«Те, що трапилося - це збіса велика справа. Ви змусили німців і Сполучені Штати прийняти рішення, яке давно назрівало. Ми всі за”, - сказав сенатор.

Грем наголосив, що передані Україні танки будуть вирішальними у військовому плані.

“Завдяки танкам у них є бойовий шанс повернути свою землю. Без танків це була б довготривала війна”, - зазначив республіканець.

Він додав, що рішення Німеччини надати танки є “визнанням того, що Путін не може нас залякувати”.

Ліндсі Грем розповів що незабаром американським законодавцям доведеться прийняти ще один додатковий документ щодо України, хоча деякі республіканці і висловили заперечення щодо надання додаткової допомоги. Сенатор порівняв їх із ізоляціоністами часів Другої світової війни.

Водночас Грем підкреслив, що відчуває “двопартійну рішучість, яку я не відчував раніше, бачив раніше”, і відзначив позицію колег із Демократичної партії.

“Ті, хто проти надсилання більше грошей, повинні сказати мені, що станеться, якщо Путін переможе. Яка ціна перемоги Путіна в Україні? Чи швидше за все Китай вторгнеться на Тайвань? І хіба це має значення? Тому я буду дискутувати з колегами”, - пообіцяв парламентар.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки надають Україні 31 танк Abrams.

Також, за даними ЗМІ, європейські країни хочуть надати Україні основні бойові танки для двох батальйонів. Зокрема, Німеччина погодилася поставити Україні 14 бойових танків Leopard 2. Вироблені в Німеччині танки будуть отримані зі запасів збройних сил Бундесверу.