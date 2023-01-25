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Україна має двопартійну підтримку Конгресу США, - Байден

“Ми поговоримо про продовження підтримки України".

Україна має двопартійну підтримку Конгресу США, - Байден
Фото: ОПУ

Україна має двопартійну підтримку Конгресу Сполучених Штатів Америки. 

Про це заявив президент США Джо Байден перед зустріччю із лідерами Демократичної партії, передає Укрінформ

“Ми поговоримо про продовження підтримки України. Ця думка має двопартійну підтримку, як і дещо з того, що ми ухвалили, мало двопартійну підтримку”, - сказав Байден.

Він додав, що у питанні зовнішньої політики та підтримки України "ми об’єднали Захід так, як вже давно не було, в тому числі схиливши Японію та інші азійські країни до інвестицій в майбутнє України".

Нагадаємо, у вівторок ЗМІ повідомили, що уряд США схиляється до відправки значної кількості танків Abrams M1 в Україну. Пізніше це підтвердили в Пентагоні, Білому домі та Держдепартаменті США, однак відмовилися повідомляти деталі.

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