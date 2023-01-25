Секретні документи виявили у будинку колишнього віцепрезидента США, республіканця Пенса

Минулого тижня у будинку колишнього віцепрезидента США Майка Пенса, який працював в адміністрації Дональда Трампа, виявили документи, позначені як секретні.

Про це пише Reuters.

Пенс передав ці секретні документи ФБР, повідомив його адвокат Грег Джейкоб. 18 січня Джейкоб надіслав листа до Національного архіву, в якому поінформував про знахідку.

“Відкриття ставить Пенса в компанію його колишнього боса, колишнього президента Дональда Трампа та президента Джо Байдена після того, як у їхніх будинках було виявлено документи із секретними позначками”, – зазначає видання.

За словами адвоката, після повідомлень про матеріали, знайдених у резиденції Байдена, Пенс найняв стороннього консультанта для перевірки записів. “Адвокат виявив невелику кількість документів, які потенційно можуть містити конфіденційну або секретну інформацію”, – зазначив Джейкоб у листі.

Пенс помістив виявлені документи у замкнений сейф в очікуванні подальших вказівок Національного архіву.

В іншому листі від 22 січня Джейкоб заявив, що Міністерство юстиції “обійшло стандартні процедури та запросило пряме володіння” документами в резиденції Пенса, з чим ексвіцепрезидент погодився.

На думку сенатора-республіканця Ліндсі Грема, критика Байдена та союзника Трампа, навряд чи хтось із трьох фігурантів навмисно намагався поставити під загрозу національну безпеку.

“Але очевидно, що у нас тут є проблема… Можливо, ми занадто класифікуємо речі, і це може бути частиною проблеми. Те, що стало політичною проблемою для республіканців, тепер є проблемою національної безпеки країни”, – сказав він.

“Відкриття Пенса може допомогти полегшити політичні наслідки для Байдена, який минулої осені критикував Трампа за його роботу з секретними матеріалами, що призвело до звинувачень у лицемірстві, коли були знайдені документи в його колишньому офісі та гаражі. Ця проблема стала політичною відповідальністю для обох чоловіків, які можуть зустрітися один з одним у президентських перегонах 2024 року”, – додає Reuters.

Нагадаємо, Байден, документи якого були датовані періодом його перебування на посаді віцепрезидента, і Трамп, який чинив опір передачі предметів, що призвело до рейду ФБР, перебувають під слідством спеціального адвоката Міністерства юстиції з приводу неналежного поводження з секретними матеріалами.

Під час перехідного президентського періоду документи кожної адміністрації мають бути передані на зберігання до Національного архіву США. Свідоме чи навмисне видалення чи збереження секретних матеріалів є незаконним.

Серед знайдених секретних документів Байдена, зокрема, є конспекти меморандумів щодо України, Ірану та Великобританії.