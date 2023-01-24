Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
​Бахмут. Gravity point
​Бахмут. Gravity point
Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)
Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
ГоловнаСвіт

США можуть надати Україні “значну кількість” танків Abrams, - ЗМІ

Йдеться, можливо, про відправку 30-50 танків Abrams.

США можуть надати Україні “значну кількість” танків Abrams, - ЗМІ
Фото: Вiкiпедiя

Адміністрація Джо Байдена схиляється до відправки “значної кількості” танків M1 Abrams в Україну. Вже цього тижня про це рішення може бути оголошено.

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох американських чиновників.

Одне з джерел видання розповіло, що адміністрація Байдена розглядає можливість відправки в Україну 30-50 танків Abrams.

Третій чиновник, котрий говорив на умовах анонімності, наголосив, що Пентагон “ніколи не знімав танки зі столу”.

Втім, останнім часом офіційні особи США публічно повідомили про труднощі забезпечення Abrams, і що експлуатація його в Україні не має сенсу. Причина полягає в тому, що Abrams витрачають паливо для реактивних літаків і потребують довгих ліній постачання для обслуговування.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про відправку в Україну танків Leopard. 

Також повідомлялось, що за даними ЗМІ, президент США Джо Байден був готовий передати Україні 10 танків Abrams, аби посилити тиск на Німеччину, щоб та передала Києву танки Leopard 2.

18 січня німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило, посилаючись на розмову Олафа Шольца з президентом США Джо Байденом, що Німеччина нібито готова передати Україні основні бойові танки Leopard 2, але за однієї умови – якщо США нададуть українцям свої танки типу Abrams.

Пізніше представник уряду Німеччини заявив, що постачання танків Leopard не було пов'язане з постачанням американських танків Abrams. Водночас конгресмен Майкл Маккол зазначив, що США мають надати Україні танки Abrams, щоб "додати рішучості" Німеччині.

Сьогодні очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна не проти постачання важкої зброї в Україну, але виступає за збільшення коаліції таких постачальників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також