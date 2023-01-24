США можуть надати Україні “значну кількість” танків Abrams, - ЗМІ

Адміністрація Джо Байдена схиляється до відправки “значної кількості” танків M1 Abrams в Україну. Вже цього тижня про це рішення може бути оголошено.

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох американських чиновників.

Одне з джерел видання розповіло, що адміністрація Байдена розглядає можливість відправки в Україну 30-50 танків Abrams.

Третій чиновник, котрий говорив на умовах анонімності, наголосив, що Пентагон “ніколи не знімав танки зі столу”.

Втім, останнім часом офіційні особи США публічно повідомили про труднощі забезпечення Abrams, і що експлуатація його в Україні не має сенсу. Причина полягає в тому, що Abrams витрачають паливо для реактивних літаків і потребують довгих ліній постачання для обслуговування.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про відправку в Україну танків Leopard.

Також повідомлялось, що за даними ЗМІ, президент США Джо Байден був готовий передати Україні 10 танків Abrams, аби посилити тиск на Німеччину, щоб та передала Києву танки Leopard 2.

18 січня німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило, посилаючись на розмову Олафа Шольца з президентом США Джо Байденом, що Німеччина нібито готова передати Україні основні бойові танки Leopard 2, але за однієї умови – якщо США нададуть українцям свої танки типу Abrams.

Пізніше представник уряду Німеччини заявив, що постачання танків Leopard не було пов'язане з постачанням американських танків Abrams. Водночас конгресмен Майкл Маккол зазначив, що США мають надати Україні танки Abrams, щоб "додати рішучості" Німеччині.

Сьогодні очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна не проти постачання важкої зброї в Україну, але виступає за збільшення коаліції таких постачальників.