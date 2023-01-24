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Україна має зайняти центральне місце на саміті Ради Європи в Рейк'явіку, - генсек

Марія Пейчинович-Бурич назвала справедливим рішення виключити Росію з Ради Європи.

Україна має зайняти центральне місце на саміті Ради Європи в Рейк'явіку, - генсек
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що Україна має зайняти центральне місце на саміті РЄ в Рейк'явіку.

Про це Пейчинович-Бурич сказала під час виступу перед Парламентською асамблеєю.

Генсек назвала рішення виключити РФ зі складу Ради Європи "швидким і справедливим", оскільки Росія відкинула цінності, які "лежать в основі та об'єднують європейську сім'ю". 

Пейчинович-Бурич підкреслила, що пріоритетом Європи нині є підтримка нашої держави. Зокрема, йдеться про допомогу Генпрокурору України для збору доказів воєнних злочинів РФ, прийом біженців, а також розробка плану дій для забезпечення стійкості, відновлення та реконструкції для України.

"Ми в боргу перед Україною — так само ми повинні гарантувати їй основні права та європейське майбутнє. Усі гравці в Раді Європи, чи то Комітет міністрів, Парламентська асамблея, суд, конгрес, комісар з прав людини або навіть Банк розвитку, є твердими у цій волі. Ми будемо поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно. Контекст, звісно, ширший", - сказала генсек Ради Європи.

Нагадаємо, наступного дня після повномасштабного вторгнення в Україну Рада Європи призупинила членство Росії в цій організації. 

Торік у грудні Російська Федерація розпочала процедуру денонсації договорів Ради Європи.

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