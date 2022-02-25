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Рада Європи призупинила членство Росії

Ініціаторами запуску процедури стали Україна та Польща. 

Рада Європи призупинила членство Росії
Фото: facebook/Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Рада Європи призупинила членство Росії в цій організації. Рішення ухвалено у відповідь на повномасштабну війну, яку Росія почала проти України 24 лютого. 

Про це повідомив народний депутат України Володимир Арʼєв у Facebook

Процедура призупинення членства запускається в разі грубого порушення принципів верховенства права. 

Ініціаторами запуску процедури стали Україна та Польща. 

"Комітет міністрів Ради Європи, в якому головує Італія, ухвалив рішення виключити Російську Федерацію зі свого складу", – заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, пише Reuters.

Рада Європи – організація 47 держав-членів. Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян.

Сьогодні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що Рада Європи може ухвалити революційне для себе рішення – спільний комітет Ради Європи, що об’єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів і генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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