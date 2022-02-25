Звучить сигнал евакуації поблизу центрального вокзалу столиці - люди біжать до сховищ

На території Київського центрального вокзалу чутна сирена. Люди екстрено біжать до метро "Вокзальна", в укриття.

Цю інформацію підтверджують в Укрзалізниці.

Водночас поліція відтісняє пасажирів, які намагаються сісти до потягів у напрямку Київ - Львів.

Нагадаємо, раніше об 11:20 у Києві оголосили повітряну тривогу. Мешканців міста просять одразу після почутого сигналу йти до місць укриття.

Згодом у КМДА уточнили, що при сигналі "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть. Вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів.

Деякі станції працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень.