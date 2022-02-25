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Звучить сигнал евакуації поблизу центрального вокзалу столиці - люди біжать до сховищ

Поліція відтісняє людей від потягів.

Звучить сигнал евакуації поблизу центрального вокзалу столиці - люди біжать до сховищ
Фото: скрін

На території Київського центрального вокзалу чутна сирена. Люди екстрено біжать до метро "Вокзальна", в укриття. 

Цю інформацію підтверджують в Укрзалізниці. 

Водночас поліція відтісняє пасажирів, які намагаються сісти до потягів у напрямку Київ - Львів. 

Нагадаємо, раніше об 11:20 у Києві оголосили повітряну тривогу. Мешканців міста просять одразу після почутого сигналу йти до місць укриття. 

Згодом у КМДА уточнили, що при сигналі "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть. Вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів.

Деякі станції працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень.

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