Байден: "Санкції, які ми запроваджуємо проти РФ, за своєю силою перевищують SWIFT і перевищують будь-що"

Президент США Джо Байден заявив, що Штати запровадять дуже значні санкції проти Росії за її військові дії в Україні.

Про це він сказав на брифінгу.

"Путін - агресор, Путін обирає війну, і тепер він і його країна зіткнутися з наслідками", - сказав Байден.

Зокрема, йдеться про експортні обмеження, санкції проти ВТБ, а також санкції на експорт високотехнологічної продукції в Росію. Байден також додав, що США вже запровадили санкції на російські банки з активами понад трильйон доларів, які разом складають близько третини банківської системи РФ.

"Сьогодні ми наклали санкції на ще 4 російські банки, в тому числі ВТБ, другий найбільший барк Росії з активами $250 млрд", - додав він.

"У вівторок ми закрили можливість для російського уряду позичати у американських та європейських інвесторів. Тепер ми запровадимо ті самі обмеження для найбільших російських державних підприємств - компаній з активами понад $1,4 трільйони", - підкреслив Байден.

На питання, чому Росію не відключають від системи SWIFT, він наголосив, що нові санкції будуть значно потужнішими. Президент США пояснив, що це питання залишається на порядку денному, але наразі у Європі не готові перети до такого кроку.

"Санкції, які ми запроваджуємо, за своєю силою перевищують SWIFT, перевищують будь-що, що ми застосовували раніше", - сказав Байден.

Він зазначив, що до обмежень проти РФ приєднується більша частина світу. При цьому Байден додав, що не може поки що коментувати, чи допомагатиме Китай в ізоляції Росії.

На питання, якщо Путін вирішить просунутися далі, за межі України, Байден відповів: "Якщо він сунеться на країни НАТО.... Якщо зараз ми не почнемо діяти. Негайно і рішуче, він матиме потужніші наміри", - наголосив президент США.

Нагадаємо, SWIFT – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. За попередніми даними, Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр виступили проти відключення РФ від системи SWIFT. Премʼєр-міністр Британії Борис Джонсон виступає за.