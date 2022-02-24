У які години і в яких областях України діятиме комендантська година - графік

Пресслужба Верховної Ради розмістила графік комендантської години в областях України та столиці.
Про це йдеться в повідомленні ВРУ у Facebook.
Комендантська година в Україні діятиме:
- Київ і Київська область — 22:00-7:00;
- Вінницька область — 22:00-7:00;
- Дніпропетровська область — 22:00-6:00;
- Житомирська область — 22:00-6:00;
- Запорізька область — 22:00-6:00;
- Миколаївська область — 22:00-6:00;
- Одеська область, Березівський район та м. Арциз — 22:00-5:00;
- Полтавська область — 22:00-6:00;
- Рівненська область — 22:00-6:00;
- Харківська область — 22:00-6:00;
- Черкаська область — 22:00-6:00;
- Чернігівська область — 22:00-6:00.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. За це рішення проголосували 300 народних депутатів.
Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що під час комендантської години громадський транспорт працювати не буде. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі.