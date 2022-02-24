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У які години і в яких областях України діятиме комендантська година - графік

На Facebook-сторінці Верховної Ради оприлюднили детальнішу інформацію про введення комендантської години в регіонах.

У які години і в яких областях України діятиме комендантська година - графік
Фото: НПУ

Пресслужба Верховної Ради розмістила графік комендантської години в областях України та столиці.

Про це йдеться в повідомленні ВРУ у Facebook.

Комендантська година в Україні діятиме:

  • Київ і Київська область — 22:00-7:00;
  • Вінницька область — 22:00-7:00;
  • Дніпропетровська область — 22:00-6:00;
  • Житомирська область — 22:00-6:00;
  • Запорізька область — 22:00-6:00;
  • Миколаївська область — 22:00-6:00;
  • Одеська область, Березівський район та м. Арциз — 22:00-5:00;
  • Полтавська область — 22:00-6:00;
  • Рівненська область — 22:00-6:00;
  • Харківська область — 22:00-6:00;
  • Черкаська область — 22:00-6:00;
  • Чернігівська область — 22:00-6:00.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. За це рішення проголосували 300 народних депутатів.

Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що під час комендантської години громадський транспорт працювати не буде. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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