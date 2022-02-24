У які години і в яких областях України діятиме комендантська година - графік

На Facebook-сторінці Верховної Ради оприлюднили детальнішу інформацію про введення комендантської години в регіонах.

Пресслужба Верховної Ради розмістила графік комендантської години в областях України та столиці.

Про це йдеться в повідомленні ВРУ у Facebook.

Комендантська година в Україні діятиме:

Київ і Київська область — 22:00-7:00;

Вінницька область — 22:00-7:00;

Дніпропетровська область — 22:00-6:00;

Житомирська область — 22:00-6:00;

Запорізька область — 22:00-6:00;

Миколаївська область — 22:00-6:00;

Одеська область, Березівський район та м. Арциз — 22:00-5:00;

Полтавська область — 22:00-6:00;

Рівненська область — 22:00-6:00;

Харківська область — 22:00-6:00;

Черкаська область — 22:00-6:00;

Чернігівська область — 22:00-6:00.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. За це рішення проголосували 300 народних депутатів.

Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що під час комендантської години громадський транспорт працювати не буде. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі.