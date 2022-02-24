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Нацполіція повідомила про можливе проникнення диверсантів в органи влади або силові підрозділи

Вже зафіксували випадок, коли підозріла особа видавала себе за співробітника управління ДСНС Донецької області.

Нацполіція повідомила про можливе проникнення диверсантів в органи влади або силові підрозділи
Фото: Пресслужба Нацполіції

В Нацполіції попередили українців про спроби проникнення диверсантів до силових підрозділів чи органів влади України.

Відповідну заву розмістили на Facebook-сторінці НПУ.

"МВС України звертається до громадян аби вони були пильними. Можливі спроби проникнення в силові підрозділи або в органи влади російських диверсантів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вже зафіксували випадок, коли в один із підрозділів Держслужби надзвичайних ситуацій прибула підозріла особа, яка видавала себе за співробітника управління ДСНС Донецької області. Зловмисник повідомив, що його управління нібито розпустили, й він "готовий служити" в іншій частині.

МВС закликало в разі затримання підозрілих осіб викликати на місце працівників поліції.

Нагадаємо, вчора, 23 лютого, російські окупанти евакуювали всіх працівників хімічного заводу "Титан", розташованого на півночі Криму. В Головному управлінні розвідки повідомили, що це може свідчити про підготовку теракту або хімічної диверсії на об’єкті.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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