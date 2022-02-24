Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ

Згідно з цитатою окупанта, він "не думав, що їдуть убивати, воювати не збиралися, збирали інформацію".

Поблизу Чернігова в полон українським захисникам здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади.

Про це у Facebook повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Старшина Буйнічев Костянтин Сергійович. 74 мотострілецька бригада, Кемеровська обл. Навчання були в Єльні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться додому", – повідомив він.

Згідно з цитатою окупанта, він "не думав, що їдуть убивати, воювати не збиралися, збирали інформацію".

Єльня – це Смоленська область Росії.

Нагадаємо, також українські захисники взяли полонених під час ворожого наступу на місто Щастя Луганської області. Є полонені й з інших місць.