По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
Ворог обстрілює Одесу і область, є загиблі (оновлено)
Ворог обстрілює Одесу і область, є загиблі (оновлено)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
ГоловнаСуспільствоВійна

Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ

Згідно з цитатою окупанта, він "не думав, що їдуть убивати, воювати не збиралися, збирали інформацію". 

Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ
Захоплений окупант

Поблизу Чернігова в полон українським захисникам здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади.

Про це у Facebook повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. 

"Старшина Буйнічев Костянтин Сергійович. 74 мотострілецька бригада, Кемеровська обл. Навчання були в Єльні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться додому", – повідомив він.

Згідно з цитатою окупанта, він "не думав, що їдуть убивати, воювати не збиралися, збирали інформацію". 

Єльня – це Смоленська область Росії.

Нагадаємо, також українські захисники взяли полонених під час ворожого наступу на місто Щастя Луганської області. Є полонені й з інших місць. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також