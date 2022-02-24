У результаті російської агресії 57 людей загинуло, 169 поранено, – Ляшко

За даними медиків, 57 людей були убиті, ще 169 осіб отримали поранення внаслідок нападу російської армії на Україну.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі ТСН.

Також міністр повідомив, що російські війська обстрілюють лікарні.

«Це пряме порушення російськими військами Женевської конвенції! І це ганебний та низький вчинок слабаків! Такі дії окупантів становлять пряму загрозу життю й здоров'ю мирного населення та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права. Заклади охорони здоров'я та медичні працівники повинні рятувати життя, а не гинути», – написав Ляшко у Facebook.