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У результаті російської агресії 57 людей загинуло, 169 поранено, – Ляшко

Міністр охорони здоров'я повідомив, що російські війська обстрілюють лікарні.

У результаті російської агресії 57 людей загинуло, 169 поранено, – Ляшко
Фото: Минздрав/Facebook

За даними медиків, 57 людей були убиті, ще 169 осіб отримали поранення внаслідок нападу російської армії на Україну

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі ТСН.

Також міністр повідомив, що російські війська обстрілюють лікарні.

«Це пряме порушення російськими військами Женевської конвенції! І це ганебний та низький вчинок слабаків! Такі дії окупантів становлять пряму загрозу життю й здоров'ю мирного населення та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права. Заклади охорони здоров'я та медичні працівники повинні рятувати життя, а не гинути», – написав Ляшко у Facebook

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