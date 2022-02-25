Росія планує оточити Київ – Держсекретар США

Держсекретар США Тоні Блінкен стверджує, що "всі докази свідчать про те, що Росія має намір оточити Київ і загрожувати йому".

Про це держсекретар США заявив під час спеціального засідання ОБСЄ, повідомляє «Європейська правда».

«Дії Росії є образою демократії, прав людини, людської порядності, – стверджує Блінкен. – Упродовж місяців Росія прикидалася дипломатією, наполягаючи, що не мала наміру вторгнутися в Україну. Весь час Кремль готував цю холоднокровну атаку, масштабів якої в Європі не було з часів Другої світової війни».

За словами Блімкена плани РФ оточити та загрожувати українській столиці, призведе до масових порушень прав людини.

«Члени цієї організації (ОБСЄ, – LB.ua) і все міжнародне співтовариство тепер чітко бачать повну відмову Росії від зобов'язань, які вона взяла перед світом, і ми цього ніколи не забудемо», – резюмує Блінкен.

Нагадаємо, сьогодні США запровадили нові санкції проти російських банків та компаній. Анонсуючи їх, президент Байден заявив, що вони за своєю силою "перевищують SWIFT і перевищують будь-що".