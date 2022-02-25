Окупанти взяли під контроль Гостомель, - ОП
Окупанти взяли під контроль Гостомель, - ОП
Ворог обстрілює Одесу і область, є загиблі (оновлено)
Ворог обстрілює Одесу і область, є загиблі (оновлено)
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
До Верховної Ради внесли законопроєкт про загальну мобілізацію
До Верховної Ради внесли законопроєкт про загальну мобілізацію
ГоловнаСуспільствоВійна

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео допиту російських десантників, які здалися в полон.

Російські десантники кажуть, що брали участь у навчаннях в окупованому Криму і нібито не знали, куди їх перекидають.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео допиту російських десантників, які здалися в полон.

Гвардії капітан Міхоєв та єфрейтор Касаткін з 11-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, Улан-Уде, кажуть, що брали участь у навчаннях в окупованому Криму і нібито не знали, куди їх перекидають.

Вони назвали ім'я командира свого батальйону – Денис Сорокін.

Нагадаємо, раніше Збройні сили України оприлюднили відео допиту захопленого в полон командира розвідувального взводу 74-ї мотострілецької бригади армії РФ.

За даними Генштабу, орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 7, вертольотів – 6.

Олег БазарОлег Базар, головний редактор LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також