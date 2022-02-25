Російські десантники кажуть, що брали участь у навчаннях в окупованому Криму і нібито не знали, куди їх перекидають.

Гвардії капітан Міхоєв та єфрейтор Касаткін з 11-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, Улан-Уде, кажуть, що брали участь у навчаннях в окупованому Криму і нібито не знали, куди їх перекидають.

Вони назвали ім'я командира свого батальйону – Денис Сорокін.

Нагадаємо, раніше Збройні сили України оприлюднили відео допиту захопленого в полон командира розвідувального взводу 74-ї мотострілецької бригади армії РФ.

За даними Генштабу, орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 7, вертольотів – 6.