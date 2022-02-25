ЗСУ ведуть організовану оборонну операцію на півдні, - Залужний

Триває 19-та година спротиву Збройниих сил України широкомасштабному російському вторгненню. Ця доба закінчилася тим, що ми не дали ворогу досягти своїх загарбницьких планів.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він повідомив, що станом на 00:00 25 лютого угруповання сил оборони веде організовану оборонну операцію на півдні. Визначеним складом сил ведуться оборонні бої в районі східніше Херсону. Наразі механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст та закріпилися на лівому березі Дніпра.

"Нашими механізованими підрозділами в районі Рикове нанесено ураження переважаючим силам противника. Ворог знищений, успіху не має", - наголосив Залужний.

На Сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожа колона зупинена.

Підрозділи першої танкової бригади по річці Білоус у напрямку Чернігова зупинили переважаючі сили окупантів.

На Волині механізовані підрозділи ЗСУ зайняли позиції на визначених рубежах в готовності до відбиття наступу противника.

На Слобожанщині оперативне угрупованняведе оборону в районах населених пунктів Довжанка, Харків, Охтирка, Суми. В районах Вовчанська, Білого Колодязя, Приколотного ведуться оборонні бої.

Підрозділи забезпечення в Охтирці зупинили черговий наступ противника.

Угруповання Військово-Морських Сил продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська. Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.

Повітряні Сили ЗСУ здійснюють відбиття повітряних ударів противника, ведуть постійну розвідку застосуванням БПЛА, нанесено удари по колонах окупаційних військ в районах населених пунктів Нова Збурівка, Куп’янськ, Нова Каховка та десанту противника в районі аеродрому Гостомель.

Угруповання об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей за результатом бойових дій на окремих напрямках відновили положення по передньому краю. В смузі відповідальності окремих підрозділів противник намагається вклинитися в бойові порядки наших військ на глибину взводних опорних пунктів.

Орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 5, вертольотів – 6.

Нагадаємо, ЗСУ відбили в російських загарбників позиції в міжнародному аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі, що розташований менш ніж за 10 км від Києва.