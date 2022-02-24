На закритому засіданні в Польщі дипломати обговорили "конкретні подальші дії, щоб Україна могла продовжувати боротьбу".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Польщі взяв участь у закритому засіданні на запрошення голови МЗС Польші Рау Збіґнєва.

"Політичне і військове керівництво Польщі захоплюється діями і стійкістю Сил оборони України! Про це мені щойно на засіданні польського аналогу нашого РНБО сказав і президент Анджей Дуда, і командування польської армії", - написав Кулеба у фейсбуці.

Він повідомив, що на засіданні в Польщі дипломати обговорили "конкретні подальші дії, щоб Україна могла продовжувати боротьбу".

Нагадаємо, Польща зняла всі коронавірусні обмеження для громадян України, які бажають виїхати з країни через вторгнення Росії.