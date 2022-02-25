​Закрийте всі горища, - мер Рівного звернувся до ОСББ через небезпеку появи міток на будинках

Очільник міста закликав терміново оглянути дахи будинків, у разі виявлення ворожих міток - замалювати їх.

Міський голова Рівного Олександр Третяк звернувся до голів ОСББ з проханням зачинити горища в будинках.

"Якщо ви чи мешканці будинку помітили в під'їзді, на даху, поряд з будинками невідомих осіб, позначки мітки - одразу інформуйте правоохоронців", - написав Третяк у своєму Telegram-каналі.

Очільник Рівного наголосив, що варто терміново оглянути дахи, а в разі виявлення міток, які призначені для корегування ракетних ударів, замалювати їх.

У Telegram-каналі Київської міськдержадміністрації оприлюднили прохання до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах. Людей попросили терміново перевірити дахи на наявність міток, у разі виявлення - засипати землею або чимось накрити.

Нагадаємо, в Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який наносив на проїжджу частину біля будівель ОДА, облради і прокуратури спеціальні відмітки у вигляді червоних хрестів.

У Києві СБУ вийшли на чоловіка, який представлявся іноземним журналістом. Під час обшуку в його телефоні знайшли фотографії розміщення позицій українських військ.